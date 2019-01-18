У Росії після заяви «Ісламської держави» повторили версію вибуху в Магнітогорську побутового газу

У Росії далі наполягають на версії вибуху побутового газу в місті Магнітогорську, що зруйнував частину багатоповерхового будинку і призвів до загибелі 39 людей, після заяви угруповання «Ісламська держава» про відповідальність за цей вибух.

«Від самого початку слідство розглядає всі можливі версії трагедії. На сьогодні пріоритетною залишається версія вибуху побутового газу. Наголошу, що слідів вибухових речовин чи їхніх компонентів на вилучених із місця події фрагментах експерти і криміналісти не виявили», – заявила речниця Слідчого комітету Росії Світлана Петренко.

«Висновки про причини події можна буде зробити тільки за підсумками здійснення комплексу слідчих дій і ретельного аналізу сукупності здобутих доказів. Тому пропоную журналістам не довіряти повідомленням терористичних організацій, які, як відомо, приписують собі всі резонансні події в різних країнах світу», – додала вона.

Попереднього дня, 17 січня, неурядова розвідувальна група SITE, яка відстежує онлайн-активність екстремістських ісламських організацій, повідомила, що екстремістське угруповання «Ісламська держава» взяло на себе відповідальність за вибухи в Магнітогорську – і за згаданий у житловому будинку, і за ще один, що стався через кілька днів у маршрутному таксі в цьому ж місті.

За повідомленням, про це йдеться у статті в наближеній до екстремістів газеті «Ан-Наба». В ній стверджується, що прихильники угруповання змогли закласти вибухівку в будівлю і підірвати її. Але подробиць того, як це могло статися, у статті не наведено. Крім того, самі джигадисти згадали про попередні заяви російських правоохоронців, що слідів вибухівки знайдено не було.

Вибух в одному з під’їздів багатоповерхового будинку в Магнітогорську стався рано-вранці 31 грудня 2018 року. Він практично знищив один із під’їздів і значно пошкодив іще два. Під руїнами після кількох днів пошуків виявили тіла 39 людей.

А 1 січня за кілька кілометрів від цього будинку зайнялася і вибухнула машина маршрутного таксі, внаслідок чого загинули три людини.

Російські правоохоронці вже кілька разів заявляли, що в будинку, найімовірніше, вибухнув побутовий газ, хоча розглядаються «всі версії», а в маршрутці – балон зі зрідженим газом, і що слідів вибухівки на місцях вибухів не виявили.

Принаймні два видання після цих вибухів стверджували з посиланням на неназвані джерела, ніби, навпаки, на місці вибуху в будинку виявили можливі сліди вибухівки і що вибух міг бути терористичним актом. Ці видання також пов’язували вибухи в будинку і в маршрутці.

За останні чверть століття в Росії сталася ціла низка вибухів у багатоквартирних житлових будинках, що призвели до численних жертв. У частині з них офіційно звинуватили бойовиків із Північного Кавказу, причиною ще багатьох трагедій назвали вибухи побутового газу.