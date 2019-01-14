Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
14 Січень 2019, Київ 09:15
Новини | Міжнародні

У російському місті Шахти стався вибух у житловому будинку

Під завалами можуть залишатися шестеро людей

Дивитись коментарі

У місті Шахти Ростовської області Росії стався вибух у дев’ятиповерховому будинку, внаслідок якого обрушилися два останніх поверх. Попередня причина інциденту – вибух побутового газу.

За інформацією міністерства внутрішніх справ країни, жертвою вибуху стала одна людина. Врятовано сім осіб, ще шестеро можуть перебувати під завалами.

Як повідомляє російська служба «Радіо Свобода», усього в будинку 72 квартири, вибухом пошкоджено чотири з них. З будівлі евакуювали 140 мешканців.

Рятувальні роботи тривають без перерви; шансів виявити живих у час, коли морози вночі сягають 20 градусів, практично немає
ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ:

Вибух у російському Магнітогорську: кількість загиблих зросла до 39

Вранці 31 грудня в місті Магнітогорську Челябінської області в одному з під'їздів десятиповерхового будинку впали перекриття. Загинули 39 осіб. У Слідчому комітеті Росії заявили, що пріоритетна версія – вибух побутового газу.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG