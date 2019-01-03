Вибух у російському Магнітогорську: кількість загиблих зросла до 39

У місті Магнітогорську в Росії кількість загиблих внаслідок вибуху в житловому будинку зросла до 39. Рятувальники дістали з-під завалів загиблу жінку.

Невідомою на даний час залишається доля двох людей.

Рятувальні роботи тривають без перерви; шансів виявити живих у час, коли морози вночі сягають 20 градусів, практично немає. 1 січня, приблизно через 35 годин після вибуху, рятувальники знайшли живим 11-місячного хлопчика. На цей час серед загиблих шість дітей.

Вибух в одному з під’їздів десятиповерхового житлового будинку в Магнітогорську Челябінської області Росії, що на Південному Уралі, стався вранці 31 грудня, він зруйнував практично весь під’їзд – 26 квартир, у яких були зареєстровані 46 мешканців. Загалом вибух пошкодив 48 квартир. За головну версію вважають вибух побутового газу. За повідомленнями російських правоохоронців, наразі немає ніяких даних, що могли б свідчити на користь версії терористичного акту.

2 січня в Челябінській області через трагедію був оголошений день жалоби.