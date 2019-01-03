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03 Січень 2019, Київ 17:05
Новини | Міжнародні

Вибух у російському Магнітогорську: кількість загиблих зросла до 39

Рятувальні роботи тривають без перерви; шансів виявити живих у час, коли морози вночі сягають 20 градусів, практично немає

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У місті Магнітогорську в Росії кількість загиблих внаслідок вибуху в житловому будинку зросла до 39. Рятувальники дістали з-під завалів загиблу жінку.

Невідомою на даний час залишається доля двох людей.

Рятувальні роботи тривають без перерви; шансів виявити живих у час, коли морози вночі сягають 20 градусів, практично немає. 1 січня, приблизно через 35 годин після вибуху, рятувальники знайшли живим 11-місячного хлопчика. На цей час серед загиблих шість дітей.

Відео: Рятувальники дістають живого малюка з-під завалів будинку в Магнітогорську (Росія)
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Відео: Рятувальники дістають живого малюка з-під завалів будинку в Магнітогорську (Росія)

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Вибух в одному з під’їздів десятиповерхового житлового будинку в Магнітогорську Челябінської області Росії, що на Південному Уралі, стався вранці 31 грудня, він зруйнував практично весь під’їзд – 26 квартир, у яких були зареєстровані 46 мешканців. Загалом вибух пошкодив 48 квартир. За головну версію вважають вибух побутового газу. За повідомленнями російських правоохоронців, наразі немає ніяких даних, що могли б свідчити на користь версії терористичного акту.

2 січня в Челябінській області через трагедію був оголошений день жалоби.

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