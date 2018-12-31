У російському Магнітогорську кількість загиблих внаслідок вибуху зросла до семи

У російському Магнітогорську кількість загиблих при обвалі будинку зросла до семи, згідно з новими даними. Понад 60 людей наразі вважаються зниклими безвісти.

Вибух у житловому будинку призвів до руйнування 26 квартир, повідомили в прес-службі управління Міністерства з надзвичайних ситуацій Росії по Челябінській області.

У зруйнованих квартирах проживало 46 людей. Всього в під’їзді, який постраждав, була 51 квартира із загальною кількістю мешканців 126 людей.

Зранку 31 грудня у російському Магнітогорську через вибух газу обвалився один із під’їздів багатоповерхового будинку. За попередньою версією, вибух спричинив побутовий газ. Слідчий комітет Росії відкрив кримінальне провадження через цей інцидент.