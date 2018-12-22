Через вибух три різдвяні ярмарки у Львові припинили роботу

Три різдвяні ярмарки у Львові припинили роботу через вибух двох газових балонів в одному з торгових павільйонів, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Міська комісія з надзвичайних ситуацій 22 грудня ухвалила рішення про припинення роботи трьох різдвяних ярмарків, два з яких розташовані у центрі міста, а один у Сихівському районі. Всі будиночки на ярмарках до 17 години 23 грудня має перевірити спеціальна комісія з пожежної безпеки. Після цього ухвалюватимуть рішення, чи ярмарок продовжить свою роботу.

Внаслідок вибуху постраждали п’ятеро людей, двоє з яких у реанімації з тяжкими травмами і перебувають на штучній вентиляції. Ще двоє – в інтенсивній терапії опікового відділення, медики визначають рівень отриманих опіків.

Один перехожий звернувся по медичну допомогу самостійно. Надавши її, медики відпустили чоловіка додому. Чотирьох госпіталізованих, а це дві жінки і два чоловіки, прооперують сьогодні, 22 грудня.

«Усі п’ятеро осіб отримали опіки на різних частинах тіла. Двоє пацієнтів у важкому стані і перебувають у реанімаційному відділенні, двоє – в опіковому відділенні. Наразі прогнози роботи не можемо, бо зона опіків формується», – повідомив начальник міського управління охорони здоров’я Володимир Зуб.

Одній постраждалій жінці, яка перебуває в реанімації, 51 рік, а решта троє – віком від 22 до 25 років. Четверо потерпілих – працівники приватного підприємства, яке орендувало одну дерев’яну хатину на Різдвяному ярмарку у Львові поблизу оперного театру.

За словами директора «Львівського ярмарку» Ігоря Фіняка, з усіма підприємцями підписані угоди про оренду хатинок, зокрема з підприємцем Зоряною Бойко В орендованому нею будинку і стався вибух газового балону. Використання таких пристроїв заборонено на різдвяному ярмарку і про це кожен підприємець поінформований, наголосив Ігор Фіняк.

«Працівники ярмарку перевіряли кожен будиночок на техніку безпеки, дивились, чи хтось використовує газові балони, але ніде не зафіксували. Мені відомо, що вчора підприємці з сусіднього будиночка попереджали, що чути газ, і просили орендарів, в хатині яких стався вибух, перевірити. Але почули відповідь, що все нормально», – каже керівник «Львівського ярмарку».

Зараз поліцейські встановлюють причину загорання, проводиться досудове розслідування.

22 грудня, о 13.23 до поліції надійшло повідомлення про те, що на різдвяному ярмарку в центрі Львова горить одна з хатинок. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за частиною статті 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років обмеження волі.

Поліцейські встановлюють причину пожежі і на місці проводять досудове розслідування.