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22 Грудень 2018, Київ 19:39
Новини | Події

Через вибух три різдвяні ярмарки у Львові припинили роботу

Наслідки вибуху на різдвяній ярмарці у Львові, Львів, 22 грудня 2018

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Три різдвяні ярмарки у Львові припинили роботу через вибух двох газових балонів в одному з торгових павільйонів, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Міська комісія з надзвичайних ситуацій 22 грудня ухвалила рішення про припинення роботи трьох різдвяних ярмарків, два з яких розташовані у центрі міста, а один у Сихівському районі. Всі будиночки на ярмарках до 17 години 23 грудня має перевірити спеціальна комісія з пожежної безпеки. Після цього ухвалюватимуть рішення, чи ярмарок продовжить свою роботу.

Внаслідок вибуху постраждали п’ятеро людей, двоє з яких у реанімації з тяжкими травмами і перебувають на штучній вентиляції. Ще двоє – в інтенсивній терапії опікового відділення, медики визначають рівень отриманих опіків.

Один перехожий звернувся по медичну допомогу самостійно. Надавши її, медики відпустили чоловіка додому. Чотирьох госпіталізованих, а це дві жінки і два чоловіки, прооперують сьогодні, 22 грудня.

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«Усі п’ятеро осіб отримали опіки на різних частинах тіла. Двоє пацієнтів у важкому стані і перебувають у реанімаційному відділенні, двоє – в опіковому відділенні. Наразі прогнози роботи не можемо, бо зона опіків формується», – повідомив начальник міського управління охорони здоров’я Володимир Зуб.

Одній постраждалій жінці, яка перебуває в реанімації, 51 рік, а решта троє – віком від 22 до 25 років. Четверо потерпілих – працівники приватного підприємства, яке орендувало одну дерев’яну хатину на Різдвяному ярмарку у Львові поблизу оперного театру.

За словами директора «Львівського ярмарку» Ігоря Фіняка, з усіма підприємцями підписані угоди про оренду хатинок, зокрема з підприємцем Зоряною Бойко В орендованому нею будинку і стався вибух газового балону. Використання таких пристроїв заборонено на різдвяному ярмарку і про це кожен підприємець поінформований, наголосив Ігор Фіняк.

Поліція працює на місці вибуху у Львові, 22 грудня 2018 року
Поліція працює на місці вибуху у Львові, 22 грудня 2018 року

«Працівники ярмарку перевіряли кожен будиночок на техніку безпеки, дивились, чи хтось використовує газові балони, але ніде не зафіксували. Мені відомо, що вчора підприємці з сусіднього будиночка попереджали, що чути газ, і просили орендарів, в хатині яких стався вибух, перевірити. Але почули відповідь, що все нормально», – каже керівник «Львівського ярмарку».

Зараз поліцейські встановлюють причину загорання, проводиться досудове розслідування.

22 грудня, о 13.23 до поліції надійшло повідомлення про те, що на різдвяному ярмарку в центрі Львова горить одна з хатинок. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за частиною статті 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років обмеження волі.

Поліцейські встановлюють причину пожежі і на місці проводять досудове розслідування.

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