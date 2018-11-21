Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
22 Листопад 2018, Київ 00:47
Новини | Міжнародні

Пожежі в Каліфорнії: кількість загиблих зросла до щонайменше 81

Пошуки останків загиблих тривають

Дивитись коментарі

Кількість загиблих через масштабні пожежі в американському штаті Каліфорнія зросла до щонайменше 81 людини, ще близько тисячі, як і раніше, вважаються зниклими безвісти.

Вогонь знищив близько 10 тисяч будинків, понад 50 тисяч людей були змушені виїхати.

Місцева влада залучила до гасіння вогню близько п’яти тисяч пожежників. За прогнозом погоди, найближчими днями в Каліфорнії очікують дощів, які можуть посприяти гасінню пожежі. З іншого боку, влада побоюється, що дощ може завадити пошуку останків.

Від пожеж у Каліфорнії загинула щонайменше 31 людина – відео
Embed
Від пожеж у Каліфорнії загинула щонайменше 31 людина – відео

No media source currently available

0:00 0:01:16 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

Нинішні пожежі, які тривають із 8 листопада, призвели до найбільшої кількості жертв за всю історію Каліфорнії.

12 листопада президент США Дональд Трамп оголосив Каліфорнію зоною стихійного лиха.

Більше цікавих новин, які не потрапили на сайт, – у Telegram-каналі Радіо Свобода. Долучайтеся!​

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG