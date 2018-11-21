Пожежі в Каліфорнії: кількість загиблих зросла до щонайменше 81

Кількість загиблих через масштабні пожежі в американському штаті Каліфорнія зросла до щонайменше 81 людини, ще близько тисячі, як і раніше, вважаються зниклими безвісти.

Вогонь знищив близько 10 тисяч будинків, понад 50 тисяч людей були змушені виїхати.

Місцева влада залучила до гасіння вогню близько п’яти тисяч пожежників. За прогнозом погоди, найближчими днями в Каліфорнії очікують дощів, які можуть посприяти гасінню пожежі. З іншого боку, влада побоюється, що дощ може завадити пошуку останків.

Нинішні пожежі, які тривають із 8 листопада, призвели до найбільшої кількості жертв за всю історію Каліфорнії.

12 листопада президент США Дональд Трамп оголосив Каліфорнію зоною стихійного лиха.

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