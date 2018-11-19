Пожежі в Каліфорнії: 77 людей загинули, близько тисячі – зникли

В американському штаті Каліфорнія кількість загиблих внаслідок масштабних пожеж зросла до 77, ще близько тисячі людей вважають зниклими безвісти.

Вогонь знищив близько 10 тисяч будинків, понад 50 тисяч жителів евакуювалися в найближчі міста. Пожежа охопила понад 600 квадратних кілометрів місцевості.

Місцева влада залучила до гасіння вогню близько п’яти тисяч пожежників. У штабі з боротьби з наслідками пожеж відзначили, що в деяких районах вогонь поширювався зі швидкістю 130 кілометрів на годину.

За прогнозом погоди, найближчими днями в регіоні очікують дощів, які можуть сприяти гасінню пожежі. З іншого боку, влада побоюється, що дощ може завадити пошуку останків.

Президент США Дональд Трамп на вихідних після відвідин майже повністю знищеного вогнем каліфорнійського міста Парадайз, заявив, що «ніколи не бачив нічого подібного». Він запевнив, що федеральна влада виділить всі необхідні засоби владі Каліфорнії для ліквідації наслідків стихійного лиха. При цьому Трамп укотре розкритикував місцеву владу, назвавши головною причиною пожеж «погане управління лісами» і їх «грубе і нераціональне використання».

Зі свого боку, губернатор Каліфорнії Джеррі Браун вважає причиною пожеж «зміну клімату». Він також попередив, що подібні катастрофи посилюватимуться протягом найближчих десятиліть, якщо федеральна влада не займеться серйозно проблемою глобального потепління, до якої Трамп ставиться скептично.

Нинішні пожежі, які тривають із 8 листопада, призвели до найбільшої кількості жертв за всю історію Каліфорнії.

Влада штату повідомляє, що десятки тисяч жителів були змушені залишити свої будинки в умовах сильного вітру і посухи, які сприяли поширенню вогню, що випалив понад тисячу квадратних кілометрів лісів і житлових районів.

Минулого тижня місцева влада припустила, що на гасіння вогню може знадобитися три тижні. 12 листопада президент США Дональд Трамп оголосив Каліфорнію зоною стихійного лиха.

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