Жертвами лісових пожеж у Каліфорнії стали щонайменше 23 людини

У американському штаті Каліфорнія жертвами лісових пожеж стали щонайменше 23 людини, але влада попереджає, що ця цифра може зрости.

За даними Reuters, 14 тіл знайшли у суботу за 90 кілометрів від Сакраменто.

Наразі жертв не ідентифікували, але влада має список із 110 зниклих без вісти внаслідок стихійного лиха, повідомляє Associated Press.

Президент США Дональд Трамп 10 листопада поклав провину за пожежі на керівництво штату. За його словами, лісові пожежі – результат «недбалого ставлення до охорони лісів». Він пригрозив призупинити федеральне фінансування лісової охорони Каліфорнії.

При цьому президент не згадав основну причину пожеж – щорічну посуху, яка сприяє швидкому поширенню вогню.