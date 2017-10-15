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15 Жовтень 2017, Київ 10:42
Новини | Міжнародні

США: число жертв пожеж в Каліфорнії зросло до 38

Вигорілий будинок у місті Анагайм, округ Орандж, штат Каліфорнія, США, 9 жовтня 2017 року

Кількість жертв внаслідок пожеж в Каліфорнії зросла до 38 людей, раніше повідомлялося про 23 загиблих.

Як заявив 14 жовтня Каліфорнійський департамент лісового господарства та пожежної охорони, пожежники продовжують гасити щонайменше 16 окремих великих пожеж у Північній Каліфорнії.

«Пожежі були надзвичайно руйнівними, у результаті яких, за оцінками, було зруйновано 5700 споруд», – повідомили в департаменті.

Влада заявила, що близько 300 людей зникли безвісти.

14 жовтня пожежі поширилися на історичні виноробні господарства і туристичне місто Сонома, змушуючи сотні людей покинути свої домівки.

Лісові пожежі у США: щонайменше 23 людини загинули, сотні зникли безвісти (відео)
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Пожежа спалахнула в ніч на 8 жовтня, її причина офіційно не визначена. У місцевому департаменті лісового господарства припустили, що причиною пожеж могло стати займання від іскор із електричних дротів, повалених вітром.

Найбільше від вогню постраждало місто Санта-Роза в окрузі Сонома, що є найбільшим у «країні вина» – головному виноробному регіоні Каліфорнії.

Найбільша за кількістю жертв лісова пожежа в Каліфорнії була зафіксована у жовтні 1933 року, коли в Гріффіт-парку у Лос-Анджелесі загинули 29 людей.

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