США: число жертв пожеж в Каліфорнії зросло до 38

Кількість жертв внаслідок пожеж в Каліфорнії зросла до 38 людей, раніше повідомлялося про 23 загиблих.

Як заявив 14 жовтня Каліфорнійський департамент лісового господарства та пожежної охорони, пожежники продовжують гасити щонайменше 16 окремих великих пожеж у Північній Каліфорнії.

«Пожежі були надзвичайно руйнівними, у результаті яких, за оцінками, було зруйновано 5700 споруд», – повідомили в департаменті.

Влада заявила, що близько 300 людей зникли безвісти.

14 жовтня пожежі поширилися на історичні виноробні господарства і туристичне місто Сонома, змушуючи сотні людей покинути свої домівки.

Пожежа спалахнула в ніч на 8 жовтня, її причина офіційно не визначена. У місцевому департаменті лісового господарства припустили, що причиною пожеж могло стати займання від іскор із електричних дротів, повалених вітром.

Найбільше від вогню постраждало місто Санта-Роза в окрузі Сонома, що є найбільшим у «країні вина» – головному виноробному регіоні Каліфорнії.

Найбільша за кількістю жертв лісова пожежа в Каліфорнії була зафіксована у жовтні 1933 року, коли в Гріффіт-парку у Лос-Анджелесі загинули 29 людей.