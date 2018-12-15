Поліція: вибух у Фастові пов’язаний із витоком газу – попередні висновки

Витік газу у поліції називають імовірною причиною вибуху, що стався у Фастові Київської області зранку 14 грудня і забрав життя двох людей.

«Попередньо встановлено, що причина вибуху пов’язана з витоком газу в квартирі на четвертому поверсі. За фактом вибуху відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України. Призначена низка відповідних експертиз. Опитуються свідки події, мешканці будинку. Триває слідство», – ідеться в повідомленні поліції Київської області.

Державна служба України з надзвичайних ситуацій у своїх перших повідомленнях з місця подій також називала витік газу імовірною причиною вибуху. Але згодом у «Київоблгазі» заявили, що не бачать ознак вибуху газу у Фастові.

Жертвами вибуху стали двоє людей, ще одна людина була травмована. Таку інформацію за підсумками пошуково-рятувальних робіт оприлюднила Державна служба України з надзвичайних ситуацій зранку 15 грудня.

Рятувальники інформують, що станом на 7:00 15 грудня проведено підключення до електро- та водопостачання з першого по третій під’їзди будинку та частково четвертий під’їзд. На 15 грудня заплановано проведення робіт з підключення будинку до газопостачання (окрім аварійного під’їзду).

У пошуково-рятувальних роботах брали участь понад 200 людей та понад 40 одиниць техніки.