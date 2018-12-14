У «Київоблгазі» не бачать ознак вибуху газу у Фастові

На місці вибуху в п’ятиповерховому житловому будинку у Фастові Київської області немає слідів горіння газу, твердить технічний директор «Київоблгазу» Руслан Писанко.

«Створено комісію, до складу якої також входить представник «Київоблгазу». Ця комісія встановить причини вибуху. Зі свого боку можу сказати, маючи досвід роботи в таких ситуаціях, що ознак вибуху побутового газу тут немає», – сказав фахівець в ефірі телеканалу «НТН».

14 грудня о 9:20 у Фастові в п'ятиповерховому будинку стався вибух без подальшого горіння. Ймовірною причиною інциденту в ДСНС досі називають вибух побутового газу.

Зруйновані конструктивні елементи квартир одного під'їзду з третього по п'ятий поверхи. Були пошкоджені 27 квартир, в яких проживали 63 людини.

Постраждала одна людина, 31-річний чоловік стан якого медики оцінюють як задовільний.