В житловому будинку на Київщині зруйновані три поверхи, ДСНС припускає вибух газу

14 грудня у місті Фастів, Київська область, стався вибух у житловому будинку, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

За попередніми даними, йдеться про вибух газу, зруйновано три верхні поверхи.

«Внаслідок вибуху відбулося руйнування третього, четвертого та п’ятого поверхів. Проводиться евакуація мешканців. На місці працюють підрозділи ДСНС», – йдеться в повідомленні.

За даними Департаменту охорони здоров'я Київської обласної державної адміністрації, наразі відомо про одного постраждалого.

«Нині на місці знаходиться головний лікар Фастівської ЦРЛ Андрій Герцун. За його словами, під плитами, які обвалилися з 4 і 5 поверхів, також можуть бути люди. Нині там працює техніка МНС, інші відповідні служби», – повідомляє прес-служба департаменту.

За повідомленням, близько десяти квартир залишилися без вікон.