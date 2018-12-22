Від вибуху у Львові постраждали 4 людини. Двоє з них – в реанімації

Четверо людей постраждали внаслідок вибуху газового балона та пожежі на різдвяному ярмарку у Львові. Двоє із них зараз перебувають у реанімації, передає львівський кореспондент Радіо Свобода.

Як повідомляють джерела у лікарні, постраждалі отримали опіки різного ступеня важкості. Стан двох інших людей задовільний.

Наразі у Львові розпочинає роботу комісія за участю міської влади та представників ДСНС, щоб вирішити, чи продовжувати роботу різдвяного ярмарку і яких заходів безпеки слід ужити.

На різдвяному ярмарку у центрі Львова у суботу, 22 грудня, стався вибух, внаслідок чого постраждали щонайменше чотири особи, повідомила прес-служба ДСНС у Львівській області. За інформацією, пожежа перекинулася на два сусідні торгові павільйони. її ліквідовали о 13:32. До ліквідації пожежі залучили два пожежно-рятувальні підрозділи. Причина виникнення загорання встановлюється.

Громадська організація Львівщини «Варта 1» оприлюднила відео з місця подій.