Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
22 Грудень 2018, Київ 16:30
Новини | Події

Від вибуху у Львові постраждали 4 людини. Двоє з них – в реанімації

Пожежа у Львові через вибух газового балона. 22 грудня 2018 року

Дивитись коментарі

Четверо людей постраждали внаслідок вибуху газового балона та пожежі на різдвяному ярмарку у Львові. Двоє із них зараз перебувають у реанімації, передає львівський кореспондент Радіо Свобода.

Пожежа у Львові через вибух газового балона. 22 грудня 2018 року
Пожежа у Львові через вибух газового балона. 22 грудня 2018 року

Як повідомляють джерела у лікарні, постраждалі отримали опіки різного ступеня важкості. Стан двох інших людей задовільний.

Наразі у Львові розпочинає роботу комісія за участю міської влади та представників ДСНС, щоб вирішити, чи продовжувати роботу різдвяного ярмарку і яких заходів безпеки слід ужити.

На різдвяному ярмарку у центрі Львова у суботу, 22 грудня, стався вибух, внаслідок чого постраждали щонайменше чотири особи, повідомила прес-служба ДСНС у Львівській області. За інформацією, пожежа перекинулася на два сусідні торгові павільйони. її ліквідовали о 13:32. До ліквідації пожежі залучили два пожежно-рятувальні підрозділи. Причина виникнення загорання встановлюється.

Громадська організація Львівщини «Варта 1» оприлюднила відео з місця подій.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG