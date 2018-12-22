На різдвяному ярмарку у Львові стався вибух і пожежа, є постраждалі (+відео)

На різдвяному ярмарку у центрі Львова у суботу, 22 грудня, стався вибух, внаслідок чого постраждали щонайменше чотири особи, повідомляє прес-служба ДСНС у Львівській області.

«Пожежа перекинулася на 2 сусідні торгові павільйони. Попередньо внаслідок пожежі травмовано 4 людей. Пожежу локалізовано о 13:26, ліквідовано о 13:32. До ліквідації пожежі залучили 2 пожежно-рятувальні підрозділи. Причина виникнення загорання встановлюється. Інформація щодо потерпілих уточнюватиметься», – ідеться у повідомленні.

​Громадська організація Львівщини «Варта 1» оприлюднила відео з місця подій.

​«Свідки зазначають, що чули вибух у будиночку, попередньо вибухнув газовий балон. Внаслідок пожежі є постраждалі. Серед потерпілих, один хлопець отримав важкі осколкові поранення, його внаслідок вибуху відкинуло у стіну будиночка, ще двоє потерпілих – хлопець і дівчина мають опіки, у хлопця опіки всього тіла», – повідомив голова ГО «Варта 1» Ігор Зінкевич.