У Росії через вибух газу обвалився під’їзд багатоповерхівки, є загиблі

У російському Магнітогорську через вибух газу обвалився один із під’їздів багатоповерхового будинку. Про це повідомили у міністерстві з надзвичайних ситуацій Росії.

Вибух стався о 6-й ранку за місцевим часом (3:00 за київським часом).

За попередньою інформацією, жертвами інциденту стали троє людей, доля ще 79 залишається невідомою.

У міністерстві охорони здоров’я Росії повідомили, що до медиків по допомогу звернулися 12 осіб, чотирьох з них госпіталізували.

Слідчий комітет Росії відкрив кримінальне провадження через інцидент у Магнітогорську.

«Слідчими органами Слідчого комітету Російської Федерації у Челябінській області за даним фактом порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого частиною 3 статті 109 КК РФ (спричинення смерті через необережність двом і більше особам)», – ідеться у повідомленні відомства.