Одна людина постраждала внаслідок вибуху у Фастові, загиблих немає – міська рада

Внаслідок вибуху в житловому будинку у Фастові постраждала одна людина, жертв немає, повідомляє Фастівська міська рада.

Згідно з заявою, зараз триває евакуація мешканців будинку.

«На місці вибуху працюють медики, рятувальники, наряди поліції, фахівці-вибухотехніки. Задіяно рятувальну техніку не лише Фастова, а й Гребінки, Борової, Василькова, Білої Церкви. Працюють дві одиниці техніки РЕМу, чотири одиниці техніки газової служби, швидка допомога», – повідомляють у міськраді.

Місцева влада звернулася до фастівчан із проханням допомогти потерпілим внаслідок вибуху засобами особистої гігієни та продуктами харчування.

Близько 10 ранку 14 грудня Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила про вибух у п’ятиповерховому житловому будинку у Фастові, Київська область. За попередніми даними, руйнування трьох верхніх поверхів будинку спричинив вибух газу.