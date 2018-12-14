В Києві в місцях скупчення вантажівок працюють пункти обігріву – ДСНС

У Києві в місцях прогнозованого скупчення вантажних автомобілів запрацювали мобільні пункти обігріву, повідомляють у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Згідно з повідомленням, пункти працюють на Брест-Литовському, Бориспільському, Гостомельському, Одеському шосе, а також на Броварському проспекті.

Посилаючись на дані Укргідрометцентру, в ДСНС попереджають про продовження снігопаду 14 грудня в 11 областях: Київській, Львівській, Черкаській, Полтавській, Кіровоградській, Вінницькій, Волинській, Одеській, Івано-Франківській, Чернівецькій і Миколаївській.

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«Вітер переважно південно-східний, у західних областях північно-західний, 5-10 м/с. Температура від 2 градусів морозу до 1 градусів тепла, в Криму та на півдні Одещині 3 – 8 градусів тепла, в Карпатах 1 – 6 градусів морозу. По Києву та області невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с. Температура у Києві та області 0 – 2 морозу», – йдеться в повідомленні ДСНС.

За прогнозом Укргідрометцентру, 14 грудня ожеледиця майже в усіх областях України, окрім Запорізької і Донецької, а також анексованого Криму.

Також, як повідомляють рятувальники, бригади обленерго працюють над відновленням електопостачання в 40 населених пунктах у Чернігівській і Кіровоградській областях.

13 грудня ДСНС повідомляла про знеструмлення 170 населених пунктів у шести областях України.