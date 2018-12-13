Опади в Україні тривають, проїзд дорогами відкритий – ДСНС

Опади у вигляді невеликого снігу 13 грудня станом на 9:00 тривать у більшості областей України та в столиці, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій із посиланням на дані Укргідрометцентру.

«Транспортне сполучення на автомобільних дорогах державного та місцевого значення забезпечено», – вказано в повідомленні.

Сьогодні вдень на більшій частині території України невеликий, на Прикарпатті помірний сніг. Вітер переважно північно-західний (у південній та східній частині – південний). На дорогах ожеледиця. Температура від 4 морозу до 1 тепла, в Карпатах 5–10 морозу, інформує ДСНС.

Інформація щодо аварійних відключень теплопостачання до ДСНС не надходила, раніше рятувальники повідомили про знеструмлення внаслідок негоди 170 населених пунктів у шести областях.