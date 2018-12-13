Негода у Києві: до столиці обмежили в’їзд вантажівок

З ранку 13 грудня через негоду обмежили в’їзд вантажівок до Києва. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

В місцях відстою транспорту на Житомирському напрямку, Бориспільському шосе, Броварському проспекті, Гостомельському та Одеському напрямках організували пункти обігріву водіїв.

«У наметі водії можуть зігрітися, попити чай та поїсти. Кожен, хто потребує негайної допомоги у період снігових опадів, може звернутися до рятувальників, які цілодобово чергують в пункті обігріву», – зазначили рятувальники.

В Україні 13 грудня внаслідок ускладнення погодних умов (сніг, місцями мокрий сніг та пориви вітру) знеструмлені 170 населених пунктів у шести областях