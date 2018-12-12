Більше сотні населених пунктів Криму залишаються без світла через негоду

В окупованому Криму жителі деяких регіонів залишилися без світла «у зв’язку із погіршенням погодних умов у ніч на 12 грудня», повідомляє підприємство «Крименерго».

Станом на 09:00 без електроенергії залишалися 138 населених пунктів з загальною кількістю населення – майже 38 тисяч осіб.

Найбільша кількість відключень зафіксована в Джанкойскому, Красногвардійському та Нижньогірському районах півострова.

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У прес-службі підприємства «Крименерго» зазначили, що роботи по відновленню електропостачання ускладнюються обмеженим доступом техніки до окремих об’єктів через сніг.

За даними «Укргідрометцентру», у Криму сьогодні +3 – +5 градусів, вдень очікується дощ з мокрим снігом.