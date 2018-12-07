В Україні буде «типова груднева какабека» – Діденко

Українські та західні синоптики прогнозують суттєве ускладнення погодних умов в Україні впродовж вихідних. «Найближчим часом в Україні – типова груднева какабека», – резюмує свої міркування у Facebook синоптик Наталка Діденко.

«В Україні погоду визначатимуть атмосферні фронти, пов’язані із циклоном Marielou. Завтра, в суботу, дощ та мокрий сніг випадатимуть у західних, північних областях та подекуди в центральній частині. На Сході, Півдні, на Полтавщині, Черкащині та в районах Дніпра 8 грудня суттєві опади малоймовірні. Завтра вдень температура повітря підвищиться до відлиги. Проте найближчої ночі ще поморозить, -1-6 градусів, на північному сході до -10 градусів. Вітер буде південно-західним, поривчастим», – вказує Діденко.

«У неділю, 9 грудня, атмосферний фронт посунеться на схід, тому опади, відповідно, вже йтимуть на Сході, у центральній частині, на Півдні. Північ удень тимчасово очиститься від мокрого снігу та дощу, а на Захід України почне надходити нова порція вологого повітря. Температура повітря в неділю коливатиметься близько нуля, на Півдні та Заході +2+7 градусів», – додає Наталка Діденко.

На Галичині негода лютує вже просто зараз, приміром, так виглядає траса Львів – Тернопіль у ці хвилини.

Західні синоптичні сайти прогнозують для Києва потепління до нуля надвечір у суботу, 8 грудня, і в неділю, 9 грудня. Сніг, мокрий сніг, сніг із дощем можливі в другій половині дня в суботу і впродовж недільної ночі, а в неділю опівдні може бути й сонячно.