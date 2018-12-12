ДСНС попереджає про ускладнення погодних умов в Україні

Державна служба України з надзвичайних ситуацій попереджає про ускладнення погодних умов в Україні.

«12-13 грудня очікується ускладнення погодних умов: 12 грудня у Чернігівській, Київській, Житомирській, Черкаській, Полтавській, Кіровоградській, Миколаївській областях сильний сніг, налипання мокрого снігу, хуртовини, пориви вітру 15-20 метрів на секунду, приріст снігового покриву 12-20 сантиметрів», – повідомила прес-служба ДСНС.

У відомстві зазначили, що 12 грудня в Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській та Дніпропетровській областях сильні опади переважно у вигляді дощу.

При цьому 13 грудня в Україні, крім східних областей, Прикарпаття та Закарпаття, прогнозують вночі помірний, вдень невеликий сніг. На дорогах країни очікують ожеледицю.