Гідрометцентр: cьогодні в Україні очікується дощ і мокрий сніг

У понеділок, 10 грудня, на більшій території України очікуються опади у вигляді мокрого снігу та дощу. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

«10 грудня у східних, Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській, більшості західних та південних областей дощ і мокрий сніг; на решті території без істотних опадів», – ідеться в повідомленні.

На півночі та в центрі вранці можливі тумани.

Синоптики попереджають про ожеледицю на дорогах в усіх регіонах, окрім півдня.

«Вітер переважно південний, 5-10 м/с, у східних областях місцями пориви 15-20 м/с. Температура протягом доби від 2градусів морозу до 3 градусів тепла, у більшості південних областей 2-7 градусів тепла, вдень у західних областях 0-5 градусів тепла», – зазначили у Гідрометцентрі.