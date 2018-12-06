Гідрометцентр: завтра в Україні стане холодніше

У п’ятницю, 7 грудня, в Україні очікуються морози. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У західних областях прогнозують мокрій сніг з дощем. Температура вночі -4 – -8 градусів, вдень – -1 – +2.

На півночі країни без опадів. Температура вночі становитиме -4 – -7, вдень – -3 – +1.

На сході України синоптики прогнозують сніг. Вночі – заморозки до -3, вдень очікується до -2 градусів.

На півдні завтра без опадів. Вночі синоптики прогнозують мороз до -4 градусів, вдень потеплішає до +1.

Українські та західні синоптики попереджають про ускладнення погодних умов на початку наступного тижня на більшій частині території України.