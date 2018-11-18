У ДСНС попередили про погіршення погодних умов

Вдень 19 листопада у південних та центральних областях України погіршаться погодні умови. Про це попередили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

«Місцями налипання мокрого снігу, ожеледь, у південній частині сильні опади, у південних областях, Криму та Приазов'ї пориви вітру 15-20 м/с», – ідеться у повідомленні.

На дорогах України подекуди очікується ожеледиця.

Синоптик синоптик Наталка Діденко повідомила, що антициклон із півночі зумовить суху погоду на більшій частині території України впродовж вихідних, виняток становитиме погода в південній і східній частинах країни.

«Впродовж 20, 21 та 22 листопада внаслідок переміщення циклону з районів Середземномор’я погода в Україні ускладниться. Пройдуть опади, спочатку мокрий сніг та дощ, потім через потепління лише дощ. Опади та вітер можуть бути сильними», – попередила синоптик Наталка Діденко.

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