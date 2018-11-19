Циклон омине Київ – синоптики

Українські та західні синоптики передбачають, що атлантичний циклон, який уже спричинив погіршення погоди в західній частині України, омине північні та значною мірою східні області України.

«Ще сьогодні, 19 листопада, складна погода очікується у південній частині, у центральних областях та на Заході, окрім Волині та Рівненщини. Йтимуть дощ, мокрий сніг, можливі налипання мокрого снігу, ожеледь та ожеледиця. Найближчої ночі негода втримається на Півдні та в Центрі (Захід попустить). Завтра вдень волога погода з опадами передбачається на південному сході України. А більшість областей потраплять у зону впливу північного, скандинавського антициклону. Тому якісь серйозні опади – навряд», – вказує синоптик Наталка Діденко.

Американський сайт wunderground.com прогнозує на найближчі дні для столиці України підвищення температури майже до нуля градусів удень і похолодання до мінус п’яти-дев’яти градусів уночі. Часом із-за хмар у ці дні проглядатиме сонце, очікують синоптики.

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