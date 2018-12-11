Синоптики попередили про снігопади 12 грудня

12 грудня на частині території України очікуються сильні снігопади. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

«12 грудня у Чернігівській, Київській, Житомирській, Черкаській, Полтавській, Кіровоградській, Миколаївській областях сильний сніг, налипання мокрого снігу, хуртовини, пориви вітру 15-20 м/с, приріст снігового покриву 12-20 см; вночі 12 грудня у Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській та Дніпропетровській областях сильні опади переважно у вигляді дощу», – ідеться у повідомленні.

13 грудня в Україні, крім східних областей, Прикарпаття та Закарпаття, вночі помірний, вдень невеликий сніг, додали у Гідрометцентрі.

Як попереджали синоптики, з 11 грудня в Україну увірветься активний циклон із півдня, який спричинить ускладнення погоди на більшій частині української території, крім західних областей.