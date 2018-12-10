Синоптики підтверджують ускладнення погоди в найближчі дні

З 11 грудня в Україну увірветься активний циклон із півдня, який спричинить ускладнення погоди на більшій частині української території, крім західних областей. Синоптики підтверджують і уточнюють свій попередній прогноз, уперше оприлюднений ще наприкінці минулого тижня.

«Уже завтра в південній частині, особливо на південному сході (Приазов’я), а до кінця доби також на Сході та у більшості центральних областей (окрім Вінничини) синоптична ситуація суттєво ускладниться. Очікуються дощ, місцями з мокрим снігом, можливі сильні опади, посилення північно-західного вітру до штормового, на морі штормитиме, під час мокрого снігу передбачається налипання мокрого снігу, на дорогах – ожеледиця, снігова каша, калюжі», – вказує синоптик наталка Діденко і додає, що у вівторок «решта території України поки що залишиться у вологому туманному повітрі без істотних опадів». А от «12 грудня циклон охопить негодою більшість України, окрім західних областей».

Температура в найближчі кілька діб на півночі та в центрі буде близькою до нуля, у південних регіонах +2 +5, у Криму до +7 градусів.

Американський погодний сайт wunderground.com і сайт Норвезького метеорологічного інституту прогнозують, що в Києві вівторок, 11 грудня, минеться без опадів, а в середу сніжитиме майже всю добу з продовженням у четвер. Це відбуватиметься за температури, близької до нуля або незначного мінусу, холодніше стане вже ближче до суботи, відтоді на кілька діб температура опуститься до -3 -7 градусів.