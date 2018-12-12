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12 Грудень 2018, Київ 13:58
Новини | Події

Нацполіція попередила водіїв про ускладнення на дорогах

Ukraine -- snow and icicles on the roofs of Kyiv, 05Mar2018

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Національна поліція попереджає водіїв про ускладнення на дорогах у семи областях України.

«Сьогодні очікується ускладнення погодних умов: у Чернігівській, Київській, Житомирській, Черкаській, Полтавській, Кіровоградській, Миколаївській областях», – ідеться у повідомленні.

Державна служба України з надзвичайних ситуацій попередила про погіршення погодних умов в Україні. Очікується сильний сніг, налипання мокрого снігу, хуртовини, пориви вітру 15-20 метрів на секунду, приріст снігового покриву 12-20 сантиметрів.

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