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13 Грудень 2018, Київ 10:17
Новини | Події

В Україні знеструмлені 170 населених пунктів у шести областях – ДСНС

Найбільше знеструмлень сталося на Чернігівщині (85), Київщині (40) та Сумщині (30)

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В Україні 13 грудня внаслідок ускладнення погодних умов (сніг, місцями мокрий сніг та пориви вітру) знеструмлені 170 населених пунктів у шести областях, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

За цими даними, найбільше знеструмлень сталося на Чернігівщині (85), Київщині (40) та Сумщині (30). Також є відключення електрики в Херсонській, Кіровоградській та Миколаївській областях.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго, вказують рятувальники.

Рух автомобільного транспорту на автодорогах забезпечено, додають у ДСНС.

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