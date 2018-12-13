В Україні знеструмлені 170 населених пунктів у шести областях – ДСНС

В Україні 13 грудня внаслідок ускладнення погодних умов (сніг, місцями мокрий сніг та пориви вітру) знеструмлені 170 населених пунктів у шести областях, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

За цими даними, найбільше знеструмлень сталося на Чернігівщині (85), Київщині (40) та Сумщині (30). Також є відключення електрики в Херсонській, Кіровоградській та Миколаївській областях.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго, вказують рятувальники.

Рух автомобільного транспорту на автодорогах забезпечено, додають у ДСНС.