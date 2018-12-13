До Києва дозволили в’їзд вантажівкам – ДСНС

В’їзд вантажного транспорту до української столиці дозволено, повідомляє Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Києві.

«13 грудня з 06:00 до 09:00 було обмежено в’їзд вантажного транспорту до Києва на всіх основних напрямках. З 9:00 в’їзд вантажного транспорту до Києва дозволено», – йдеться у повідомленні.

На час недопуску вантажівок у місцях відстою транспорту на Житомирському напрямку, Бориспільському шосе, Броварському проспекті, Гостомельському та Одеському напрямках рятувальники організували пункти обігріву водіїв.

«У наметі водії можуть зігрітися, попити чай та поїсти. Кожен, хто потребує негайної допомоги у період снігових опадів, може звернутися до рятувальників, які цілодобово чергують в пункті обігріву», – зазначили рятувальники.

В Україні станом на ранок 13 грудня внаслідок ускладнення погодних умов (сніг, місцями мокрий сніг та пориви вітру) були знеструмлені 170 населених пунктів у шести областях.