Зникла безвісти після вибуху в Магнітогорську не була громадянкою України – МЗС

Жінка, зникла безвісти після вибуху в житловому будинку в російському Магнітогорську, не була громадянкою України, повідомив заступник директора департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Василь Кирилич у коментарі «Укрінформу».

«Особа, про яку медіа згадували як загиблу в Магінтогорську українку, була за походженням з України, але, за інформацією рідних, не громадянкою України», – сказав Кирилич.

Тим часом Сафар Сафаров, консул Таджикистану в російському Єкатеринбурзі, розповів Радіо Свобода, що серед загиблих було четверо громадян його країни – 24-річна жінка та троє її дітей.

Вибух в одному з під’їздів десятиповерхового житлового будинку в Магнітогорську Челябінської області Росії, що на Південному Уралі, стався вранці 31 грудня, він зруйнував один під’їзд будинку і значно пошкодив інший. За даними МНС Росії, зруйновані повністю 35 квартир, іще 10 частково. Головною версією вважають вибух побутового газу.

3 січня в Росії заявили, що завершили пошуки загиблих під завалами житлового будинку. Рятувальників стверджують, що дістали 39 тіл, 38 з них упізнали. При цьому доля двох людей лишається невідомою.