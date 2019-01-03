У Росії заявили про завершення пошуків загиблих під завалами після вибуху в Магнітогорську

У місті Магнітогорську в Росії рятувальники заявили, що завершили пошуки загиблих під завалами житлового будинку, де днями стався вибух. Як заявив на місці події перший заступник міністра надзвичайних ситуацій Росії Олександр Чупріян, «39 тіл дістали, впізнали 38, МНС тут робити нічого, робота завершена».

За його словами, більше людей під завалами немає.

При цьому, коли дещо раніше дістали тіло 39-го загиблого, повідомляли, що лишалася невідомою доля ще двох людей. Посадовець не пояснив, чому їх більше не шукають.

Водночас, додав Чупріян, під завалами продовжать шукати домашніх тварин. За його словами, з-під завалів «щойно винесли живу кішку»; перед цим в інтернеті оприлюднили відео, на якому рятувальники вже після завершення пошуку людей дістали з однієї зі зруйнованих квартир собаку.

За перші два дні пошуків рятувальники врятували з-під руїн живими шість людей.

Вибух в одному з під’їздів десятиповерхового житлового будинку в Магнітогорську Челябінської області Росії, що на Південному Уралі, стався вранці 31 грудня, він зруйнував один під’їзд будинку і значно пошкодив інший. За даними МНС Росії, зруйновані повністю 35 квартир, іще 10 частково. За головну версію вважають вибух побутового газу; за повідомленнями правоохоронців, наразі немає ніяких даних, що могли б свідчити на користь версії терористичного акту.