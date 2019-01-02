Росія: в Магнітогорську стався новий інцидент із жертвами, ЗМІ пов'язали це з вибухом у будинку

У кількох російських засобах інформації пізно ввечері 1 січня з'явилася інформація про можливе терористичне підґрунтя вибуху будинку в Магнітогорську 31 грудня і його можливий зв'язок із пожежею мікроавтобуса з людськими жертвами в цьому ж місті 1 січня.

Обвалення під'їзду в десятиповерховому будинку в Магнітогорську 31 грудня 2018 року і пожежа в мікроавтобусі «Газель» увечері 1 січня, пов'язані, стверджує видання Znak.com з посиланням на своє джерело.

За словами джерела видання Znak.com, на місці вибуху 31 грудня нібито були виявлені сліди гексогену.

Представник Слідчого комітету Світлана Петренко виступила зі спростуванням. «На даний момент в досліджених вибухотехніками вже розібраних частинах завалу слідів вибухових речовин або їх компонентів не виявлено», – наводять її слова російські інформагенції.

Znak.com з посиланням на джерело також пише про автомобіль, який вибухнув і згорів увечері 1 січня в центрі Магнітогорська. Видання стверджує, що в машині були вбиті під час перестрілки «троє терористів».

Незабаром після публікації новини почалися перебої з доступом до сайту Znak.com. Він виявився недоступний для більшості користувачів, причина незрозуміла. З Києва зранку 2 січня цей сайт теж не відкривається.

Ці повідомлення спричинили панічні обговорення в магнітогорських пабліках у соцмережах, де обговорюють, чи була перестрілка ввечері 1 січня, чи це вибухало щось в автомобілі. Поширені відеозаписи, на яких чутні хлопки на тлі автомобіля, що горить.

Регіональне видання 74.ru також написало з посиланням на джерела, що існує версія про теракт. «Ми поки не коментуємо інформацію», – повідомили журналістам в управлінні ФСБ по Челябінській області.

Зранку у своїй трансляції про трагедію видання 74.ru написало: «На цю годину досі офіційно не підтверджена і не спростована причетність маршрутки і загибелі в ній, попередньо, трьох людей до вибуху будинку на Карла Маркса. Очевидці продовжують масово публікувати відео та розповідати про стрілянину, але це могли бути і звуки частин «Газелі», що вибухали. Раніше наші джерела в правоохоронних органах Магнітогорська повідомили, що в автомобілі їхали підозрювані, яких намагалися затримати. Поліція обмежилася лише тим, що озвучила причину вибуху «Газелі» – несправність газового обладнання».

Причини та обставини вибуху будинку в Магнітогорську з'ясовує управління з розслідування особливо важливих справ Слідчого комітету Росії.

На місці вибуху в будинку, як і раніше, працюють рятувальники. Підтверджена загибель восьми людей, безвісти зниклими вважаються понад 30, вони можуть бути під завалами. Як найбільш вірогідна версії вибуху в будинку офіційними особами називався вибух побутового газу.