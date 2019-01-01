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01 Січень 2019, Київ 12:34
Новини | Міжнародні

У Росії оголосили регіональну жалобу після трагедії в Магнітогорську

Наслідки обвалу в Магінтогорську, 31 грудня 2018 року

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У Челябінській області Росії 2 січня оголошено днем жалоби за загиблими внаслідок вибуху газу і обвалення частини житлового багатоповерхового будинку в Магнітогорську.

На території області рекомендовано скасувати розважальні заходи. Як повідомляє місцевий сайт 74.ru, поки неясно, чи будуть скасовані дитячі новорічні ялинки.

Про оголошення загальнонаціональної жалоби повідомлень наразі немає.

У Магнітогорську вранці 31 грудня через вибух газу обвалився під'їзд 10-поверхового житлового будинку. Рятувальники виявили тіла семи загиблих, ще 37 людей вважаються зниклими безвісти. 1 січня пошукова операція була призупинена через загрозу подальшого обвалу пошкоджених конструкцій.

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