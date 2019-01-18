«Ісламська держава» взяла на себе відповідальність за вибухи у російському Магнітогорську – SITE

Екстремістське угруповання «Ісламська держава» взяло на себе відповідальність за вибухи в житловому будинку і в маршрутному таксі в російському Магнітогорську, повідомляє неурядова розвідувальна група SITE, яка відстежує онлайн-активність екстремістських ісламських організацій.

За повідомленням, про це йдеться в статті в наближеній до екстремістів газети Al Naba. У ній стверджується, що прихильники угруповання змогли закласти вибухівку в будівлі і привести її в дію.

Ніяких подробиць, крім загальновідомих, у статті Al Naba не наводиться. При цьому джигадисти цитують заяви російської влади про те, що слідів вибухівки знайдено не було.

Вранці 31 грудня в одному з під’їздів десятиповерхового будинку в російському Магнітогорську після вибуху завалилися перекриття. Загинули 39 людей. За офіційними даними, причиною обвалу став вибух побутового газу. 1 січня Магнітогорську загорілася і вибухнула маршрутка, як заявляли в МВС Росії, через несправність газового обладнання. У результаті загинули три людини.

Раніше російські видання Znak.com і 74.ru з посиланням на джерела в правоохоронних органах писали, що вибух будинку міг бути терактом, а вибух автомобіля «Газель» 1 січня і евакуація житлових будинків на проспекті Леніна в Магнітогорську могли бути пов'язані із затриманням підозрюваних в причетності до вибуху будинку.

Після цих повідомлень в ЗМІ, вже 1 січня про відмову від будь-яких інших версій, крім вибуху побутового газу, заявила ФСБ Росії. Слідчий комітет Росії повідомив, що розглядає всі версії, але пріоритетною вважає вибух газу.