45 тисяч дітей не мають документів через «ІД» –правозахисники

Близько 45 тисяч дітей, народжених на території, яка була підконтрольна екстремістському угрупованню «Ісламська держава», виключені з іракського суспільства, тому що влада не надає їм документів, заявляє правозахисна організація «Норвезька рада у справах біженців».

Більшість дітей без документів зараз проживає в таборах для переміщених осіб після того, як «Ісламська держава» втратила контроль над раніше захопленими територіями в Іраку. За словами генерального секретаря Норвезької ради у справах біженців Яна Еґеланда, ці діти – «потенційна людська бомба уповільненої дії».

«Дозволити дітям отримувати освіту, медичні послуги, просто дати їм право на існування – це ключ до того, щоб забезпечити стале майбутнє їм і всій країні», – сказав Еґеланд.

Читайте також: Amnesty International: понад 1600 цивільних загинули під час штурму сирійської Ракки

У доповіді під назвою «Бар’єри з народження» правозахисна група заявляє, що іракський уряд вважає свідоцтва про народження таких дітей недійсними, тому що їх видали в «ІД».

Більшість дітей, які не мають посвідчень особи, народилися між 2013 та 2017 роками, коли екстремістське угруповання контролювало майже третину Іраку. Інші втратили документи, коли тікали від конфлікту.

Доповідь цитує представника системи охорони здоров’я, який стверджує, що без дійсних свідоцтв про народження діти в деяких районах не можуть отримати щеплення. Це викликає побоювання щодо поширення заразних захворювань.

Дітям також потрібні паспорти, щоб вступити до школи в Іраку. Документи часто необхідні для отримання сертифікатів про завершення навчального закладу.

Згідно з доповіддю, коли такі діти досягнуть повноліття, вони ризикують не мати доступу до визнання державою їхніх шлюбів, права власності або навіть офіційного працевлаштування.

Читайте також: Провідника «Ісламської держави» показали у відео вперше за п’ять років​

За даними НРБ, для дітей із родин, звинувачених у зв’язках із «ІД», отримати документи державного зразка майже неможливо.

«Діти не несуть відповідальності за злочини, скоєні їхніми родичами, однак багатьом відмовляють у реалізації їхніх базових прав як іракських громадян», – каже Еґеланд.

Правозахисники закликали уряд Іраку «забезпечити дітям без документів таке ж право на існування, як і решті іракських громадян», визначивши це як критично важливий крок на шляху до відновлення країни після війни.

«Ісламська держава», або «Ісламська держава Іраку та Леванту» – екстремістська організація, що існує з 2006 року. Під час війни в Сирії, що триває з 2011 року, «ІД» захопила значні території в цій країні, а також у сусідньому Іраку.

У березні 2019 року президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив про повне визволення Сирії та Іраку від екстремістів «ІД». Однак угруповання не було знищене остаточно – зокрема воно взяло на себе відповідальність за низку вибухів на Шрі-Ланці, які сталися 21 квітня.