Жертвами нападу ісламістів в Сирії стали близько 50 солдатів

У Сирії жертвами нападів ісламістів стали близько 50-ти солдатів сирійської армії і її союзників. Про це повідомили у Сирійському центрі моніторингу порушень прав людини.

Серед нападників були учасники формувань «Ісламської держави» і союзні їм повстанці. Тільки на схід від Алеппо 20 квітня було вбито 21 солдата.

Угода про припинення вогню в околицях Алеппо була підписана у вересні минулого року, але вона все частіше порушується. У цьому районі знаходиться головний укріплений район сирійської збройної опозиції.

При іншому нападі в провінції Хомс ісламісти влаштували засідку на загін урядових військ. Були вбиті 27 військовослужбовців, серед яких – чотири офіцери.

«Ісламська держава» в березні цього року зазнала поразки на сході Сирії і втратила контроль над районами в провінції Дейр-ез-Зор, на сході Сирії. Однак прихильники радикальних ісламістів продовжують воювати проти армії Башара Асада і союзних їй формувань.