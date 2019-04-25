Amnesty International: понад 1600 цивільних загинули під час штурму сирійської Ракки

Більше ніж 1600 цивільних жителів загинули за чотири місяці боїв за визволення міста Ракка в Сирії від екстремістського угруповання «Ісламська держава», стверджує міжнародна правозахисна організація Amnesty International, яка займалася розслідуванням спільно з Airwars monitoring group.

Активісти цієї організації вивчали супутникові знімки і он-лайн свідчення про бої за місто. Правозахисники також проводили розслідування і в самому місті.

Amnesty International звинуватила міжнародну коаліцію на чолі зі США в масованих бомбардуваннях і артилерійських ударах, ціллю яких не завжди виявлялися об’єкти екстремістів.

За словами правозахисників, коаліція недостатню увагу приділяла розвідці, крім того, її курдські союзники, які вели наземну операцію, часто використовували стару зброю, яка не відрізняється точністю. У результаті, кажуть правозахисники, під бомбардування й обстріли потрапляли житлові будинки.

Amnesty запустила спеціальний сайт з фотографіями руїн будинків й іменами загиблих цивільних жителів. Правозахисники закликали США та їхніх партнерів по коаліції до незалежного розслідування повідомлень про загибель мирних жителів, а також до створення спеціального фонду для виплати компенсацій.

Командування коаліції заявляє, що вживає необхідних заходів, щоб звести число жертв серед цивільного населення до мінімуму.

Місто Ракка, яке «Ісламська держава» після втрати Мосула в Іраку називала своєю «столицею», було звільнене сирійськими демократичними силами за підтримки міжнародної коаліції в жовтні 2017 року. Воно залишається під контролем СДС – коаліція курдських і арабських загонів, що діє незалежно від сил сирійського президента Башара Асада.