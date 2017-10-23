Правозахисники: у сирійському Аль-Карятайні бойовики «ІД» вбили 116 людей

Бойовики екстремістського угруповання «Ісламська держава» вбили 116 людей перед тим, як залишити місто Аль-Карятайн у центральній Сирії, Сирійський центр спостереження за правами людини, який базується в Лондоні.

«Ісламська держава» за період у 20 днів стратила щонайменше 116 цивільних, звинувативши їх у співпраці з силами режиму», – повідомив 23 жовтня голова центру Рамі Абдель Рахман.

Сирійські урядові війська 20 жовтня взяли під контроль Аль-Карятайн в провінції Хомс через три тижні після того, як місто захопили ісламісти.

«Після того, як режим відновив контроль над містом, місцеві жителі виявили тіла убитих на вулицях, – сказав Абдель Рахман, – їх застрелили або стратили за допомогою ножа».

Він додав, що понад 80 із них, ймовірно, були страчені за два дні до взяття Аль-Карятайна.

За останні два роки «Ісламська держава» неухильно втрачає захоплені території як в Сирії, так і в Іраку. Минулого тижня американські війська витіснили бойовиків із Ракки, головного форпосту джихадистів у Сирії.