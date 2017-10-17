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17 Жовтень 2017, Київ 15:16
Новини | Міжнародні

Сирія: підтримувані США сили заявляють про відновлення контролю над Раккою

Цивільні жителі залишають Ракку, Сирія, 16 жовтня 2017 року

Підтримувані США сили заявляють про «повний контроль» над Раккою, яке довгий час було головним оплотом бойовиків екстремістського угруповання «Ісламська держава» у Сирії.

За повідомленням, контроль над містом відновили після важких боїв проти десятків бойовиків, які залишалися в місті.

«Військові операції в Рацці завершені, але зараз проводяться операції… зі знешкодження мін… Незабаром буде офіційна заява про звільнення міста», – заявив речник підтримуваних США «Сирійських демократичних сил» Талял Селло 17 жовтня.

Сирійські спостерігачі за правами людини, які базуються в Лондоні, підтвердили, що Ракку повністю очистили від «Ісламської держави».

Угруповання «Ісламська держава» захопило Ракку у січні 2014 року. Незабаром це місто оголосили столицею «ісламського халіфату».

У червні 2017 року у Ракку вступили курдсько-арабські загони, підтримувані міжнародною коаліцією під проводом США.

Втрата ісламістами Ракки, яку вони вважають своєю «столицею», завдасть серйозного удару по екстремістському угрупованню, що захопило значні території в Сирії і сусідньому Іраку в результаті жорстокої боротьби проти урядових сил в 2014 році.

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