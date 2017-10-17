Сирія: підтримувані США сили заявляють про відновлення контролю над Раккою

Підтримувані США сили заявляють про «повний контроль» над Раккою, яке довгий час було головним оплотом бойовиків екстремістського угруповання «Ісламська держава» у Сирії.

За повідомленням, контроль над містом відновили після важких боїв проти десятків бойовиків, які залишалися в місті.

«Військові операції в Рацці завершені, але зараз проводяться операції… зі знешкодження мін… Незабаром буде офіційна заява про звільнення міста», – заявив речник підтримуваних США «Сирійських демократичних сил» Талял Селло 17 жовтня.

Сирійські спостерігачі за правами людини, які базуються в Лондоні, підтвердили, що Ракку повністю очистили від «Ісламської держави».

Угруповання «Ісламська держава» захопило Ракку у січні 2014 року. Незабаром це місто оголосили столицею «ісламського халіфату».

У червні 2017 року у Ракку вступили курдсько-арабські загони, підтримувані міжнародною коаліцією під проводом США.

Втрата ісламістами Ракки, яку вони вважають своєю «столицею», завдасть серйозного удару по екстремістському угрупованню, що захопило значні території в Сирії і сусідньому Іраку в результаті жорстокої боротьби проти урядових сил в 2014 році.