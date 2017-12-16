В Іраку виявили масові поховання жертв угруповання «Ісламська держава»

Іракські ЗМІ повідомляють, що біля північного міста Синджар були виявлені два масові поховання, що містять 90 тіл.

Іракський інформаційний портал Shafaq News повідомив, що тіла чоловіків, жінок та дітей виявили поблизу Синджара, міста, яке було захоплене бойовиками екстремістського угруповання «Ісламська держава» у 2014 році. Вважається, що бойовики стратили сотні чоловіків і хлопців єзидів (іракської релігійної меншини – ред.) та поневолили тисячі жінок і дітей.

Невідому кількість жінок і дітей перемістили до сирійського міста Ракка, яке служило де-факто столицею екстремістського угруповання до жовтня цього року, коли його захопили сирійські курдські та арабські сили.

Наприкінці 2015 року Синджар був звільнений від бойовиків «Ісламської держави» і відтоді там було виявлено понад 30 масових поховань єзидів.

Віра єзидів має елементи християнства, зороастризму та ісламу. Екстремісти угруповання «Ісламська держава» вважають їх «шанувальниками диявола».

Більша частина населення єзидів, що налічує близько півмільйона людей, залишається переміщеними в табори в межах автономного Курдистану на півночі Іраку.