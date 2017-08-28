Діти з міста Ракка потребують підтримки психологів – благодійники

Діти, які від 2014 року перебували в захопленому екстремістським угрупованням «Ісламська держава» місті Ракка на півночі Сирії, потребують підтримки психологів. Про це 28 серпня заявила директор із сирійських питань американської благодійної організації «Врятуймо дітей» (Save the Children) Соня Хуш.

«Діти Ракки можуть виглядати нормально назовні, але всередині багатьох мучить те, що вони бачили. Ми ризикуємо засудити покоління дітей до страждання впродовж життя, якщо не будуть вирішені потреби їхнього психічного здоров’я», – наголосила представниця благодійників і додала що десятиріччя можуть знадобитися, щоб ця молодь могла подолати психологічні труднощі.

На початку серпня Бретт Макгурк, американський представник у міжнародній коаліції, яка протистоїть екстремістському угрупованню в Іраку та Сирії, заявив, що в місті Ракка, яке є останнім оплотом угруповання «Ісламська держава» на півночі Сирії, залишаються близько двох тисяч бойовиків.