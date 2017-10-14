Підтримувані США сили у Сирії заявили про «завершальні» бої зі звільнення Ракки від ісламістів

«Завершальні» бої з витіснення екстремістів угруповання «Ісламська держава» з сирійського міста Ракка, що на півночі країни, тривають. Представник «Сирійських демократичних сил» Мустафа Балі заявив 14 жовтня, що битва за місто може зайняти кілька годин або днів. Бойовики, за його словами, намагаються чинити відчайдушний спротив в кількох районах міста.

Також очолювана Сполученими Штатами коаліція заявила, що місцеві чиновники в Рацці уклали угоду з бойовиками-ісламістами, щоб ті дозволити евакуацію населення. Відповідно до цієї угоди, курдсько-арабського альянс «Сирійські демократичні сили» матиме право перевіряти транспортні засоби, які залишають територію міста.

У заяві коаліції вказують, що угода «врятує життя» людей і дозволить коаліції і союзникам зосередитися на боротьбі з угрупованням «Ісламська держава». Повідомляється, що за минулу добу з Ракки вийшли, здавшись коаліції, близько 100 бойовиків угруповання «Ісламська держава»

Битва за Ракку почалася в червні і позначилась важкими боями, які затягнулися через жорсткий спротив екстремістів і цивільних осіб, які опинилися в пастці у місті. Однак коаліція заявляє, що контролює близько 90 відсотків Ракки.

Базована у Лондоні «Сирійська обсерваторія з прав людини» заявила, що бойовики з угруповання «Ісламська держава» і їхні сім’ї вже покинули місто, а автобуси прибули для евакуації решти іноземних бойовиків та їхніх родин. Правозахисна група не вказала, куди їх будуть забирати.

Втрата ісламістами Ракки, яку вони вважають своєю «столицею», завдасть серйозного удару по екстремістському угрупованню, що захопило значні території в Сирії і сусідньому Іраку в результаті жорстокої боротьби проти урядових сил в 2014 році.