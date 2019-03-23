США привітали повне визволення Сирії й Іраку від «Ісламської держави»

Президент США Дональд Трамп привітав визволення від екстремістського угруповання «Ісламська держава» останніх утримуваних ним населених територій у Сирії після того, як 2017 року від цього угруповання звільнили весь Ірак.

Але, мовиться в його заяві, США будуть далі пильними у протистоянні «Ісламській державі» і разом із всесвітніми контртерористичними зусиллями будуть боротися проти цього угруповання, «доки воно не зазнає повної поразки, де б воно не діяло».

«Сполучені Штати будуть захищати американські інтереси, де й коли це буде необхідно. Ми продовжимо працювати разом із нашими партнерами і союзниками, щоб повністю знищити радикальний ісламський тероризм», – мовиться в заяві Трампа.

Державний секретар США Майкл Помпео теж застеріг, що Сполучені Штати і їхні коаліційні партнери ще мають зробити багато роботи, щоб упевнитися, що радикальний ісламський тероризм не продовжить зростати.

Виконувач обов’язків міністра оборони США Патрік Шанаган так само заявив, що «робота ще далеко не завершена» і що США мають і далі бути віддані тому, щоб досягти «сталої поразки» «Ісламської держави».

Схоже відреагували і в інших країнах Заходу. Зокрема, визволення Багуза привітали президент Франції Емманюель Макрон чи прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей. Вона при цьому додала, що коаліція не має випускати з погляду ту загрозу, яку все ще становить «Ісламська держава».

Раніше 23 березня підтримувані США, а також Францією і Британією, повстанські загони в Сирії, «Сирійські демократичні сили», оголосили, що повністю визволили від бойовиків «Ісламської держави» село Багуз, яке було останнім населеним пунктом країни, що його ще утримували екстремісти. Бійці «Сирійських демократичних сил» влаштували біля села урочистий парад пам’яті 11 тисяч своїх товаришів, які віддали життя в боротьбі проти ісламістів, а оркестр виконав гімн США.

«Сирійські демократичні сили» вели бої за Багуз біля кордону з Іраком протягом кількох останніх тижнів.

В Іраці влада оголосила про повну перемогу над «Ісламською державою» ще 2017 року.

Це угруповання захопило великі території в Іраці й Сирії 2014 року. Нині, після втрати територій в обох країнах, його бойовики продовжують здійснювати теракти в них. Також відділки «Ісламської держави» чи споріднені з нею угруповання діють в Афганістані, на Синайському півострові в Єгипті, ще в деяких країнах Африки тощо. Також ідеологія угруповання надихає на теракти й окремих екстремістів, що не мають із його керівництвом прямого зв’язку.

Наразі не відомо, чи живий іще ватажок угруповання Абу-Бакр аль-Багдаді, чи ще десь переховується. Наразі ще деякі групи бойовиків «Ісламської держави» перебувають у ненаселених частинах сирійської пустелі в повному оточенні урядових військ Сирії.