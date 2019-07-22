Москва заперечує причетність російських літаків до загибелі 23 цивільних у Сирії

Міністерство оборони Росії заперечує повідомлення про те, що російські військові літаки причетні до авіаудару в утримуваному повстанцями сирійському місті Маарат аль-Нуман, внаслідок якого загинули щонайменше 23 цивільних і десятки були поранені.

Сирійські опозиційні активісти і спостерігачі раніше заявили, що або російські, або сирійські військові літаки здійснили авіаудари у південній частині провінції Ідліб, внаслідок яких загинули щонайменше 23 цивільних людей.

Москва назвала це повідомлення «фейком».

«Російські повітряні сили не проводили ніяких місій у вказаному регіоні Сирії», – йдеться в повідомленні міністерства.

За даними Сирійського центру моніторингу прав людини, внаслідок удару був зруйнований місцевий овочевий ринок і цивільні споруди біля нього.

Росія, головний союзник Сирії, і Туреччина, яка підтримала антиурядових повстанців у восьмирічній громадянській війні, торік виступили співавторами угоди про деескалацію в Ідлібі, районі на північному заході Сирії. Але угода так і не була реалізована, змусивши сотні тисяч мирних жителів тікати з Ідлібу, де останні з числа антиурядових бійців виступають проти військового наступу сирійського уряду.