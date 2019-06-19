Генсекретар ООН закликав Росію і Туреччину стабілізувати ситуацію в сирійській провінції Ідліб

Генеральний секретар ООН Антоніо Ґутерріш заявив, що сирійська провінція Ідліб переживає «гуманітарну катастрофу», і закликав Росію та Туреччину стабілізувати ситуацію в регіоні.

«Я глибоко стурбований ескалацією бойових дій в Ідлібі, і ситуація особливо небезпечна, з огляду на участь великої кількості дійових осіб», – заявив Ґутерріш 18 червня, закликаючи Москву і Анкару «стабілізувати ситуацію якнайшвидше».

Заступник генсекретаря ООН з гуманітарних питань Марк Лоукок заявив, що відколи 30 квітня сирійські війська почали наступ на Ідліб, близько 330 тисяч людей були змушені покинути свої домівки, а понад 230 мирних жителів загинули.

Посол Росії в ООН Василь Небензя заявив, що всі військові дії є відповіддю на «провокації з боку терористів».

«Ми вважаємо, що проблема не в тому, що це гуманітарна катастрофа. Зрозуміло, що проблема полягає в прагненні якомога довше утримувати території, які не перебувають під контролем Дамаска, незалежно від того, хто на них переважає», – сказав він.

Росія, головний союзник Сирії, і Туреччина, яка підтримала антиурядових повстанців у восьмирічній громадянській війні, торік виступили співавторами угоди про деескалацію в Ідлібі, районі на північному заході Сирії. Але угода так і не була реалізована, змусивши сотні тисяч мирних жителів тікати з Ідлібу, де останні з числа антиурядових бійців виступають проти військового наступу сирійського уряду.