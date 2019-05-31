Загострення в Сирії: 948 загиблих у провінції Ідліб

Ескалація боїв протягом останнього місяця в сирійській провінції Ідліб призвела до загибелі 948 людей, близько третини з них – цивільні, заявила Сирійська обсерваторія з моніторингу прав людини 31 травня.

За даними організації, за період з 30 квітня внаслідок обстрілів сирійських та російських військових загинули 288 цивільних, з них 67 – діти. Зокрема 22 цивільних, з яких десятеро – діти, загинули внаслідок збройних дій на території, яку контролює режим президета Башара Асада.

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У вересні Туреччина і Росія уклали угоду, яка мала на меті зменшити повномасштабне протистояння в провінції Ідліб та прилеглих територіях, що перебували під контролем екстремістського угруповання «Гейят Тахрір аш-Шам», пов’язаної з «Аль-Каїдою».

Однак режим Асада та Росія, яка його підтримує, посилили авіаційні та ракетні удари на позиції бойовиків, а на межах утримуваних екстремістськими організаціями територій сталися сутички.

За даними Організації об’єднаних націй, близько 270 тисяч людей змушені були залишити свої домівки внаслідок бойових дій з кінця квітня. В окремих районах гуманітарні організації змушені були зупинити роботу.

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Речник Кремля Дмитро Пєсков 31 травня заявив, що бойовики та їхні союзники мусять припинити напади на підконтрольні Асаду території, щоб досягнути припинення вогню.

«Припинення вогню в Ідлібі необхідне, а також необхідно, щоб терористи припинили стріляти по цивільних об’єктах, а також об’єктах, де розміщені наші військові – в тому числі по Хмейміму», – сказав Пєсков.

У Сирії з 2011 року триває громадянська війна, в результаті якої загинули більше 400 000 людей. Росія, втрутившись в цей конфлікт, надає в ньому підтримку президенту Сирії Башару Асаду – режиму якого значна частина світу, і західного, і арабського, відмовила в легітимності.