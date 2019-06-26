Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
26 Червень 2019, Київ 11:55
Новини | Міжнародні

ООН чекає від Росії на інформацію про бомбардування лікарень у Сирії

Росія, яка в конфлікті надає ключову підтримку сирійському президентові Башару Асаду, заперечувала, що бомбардування спрямовані на лікарні

Дивитись коментарі

Координатор Організації Об’єднаних Націй просить Росію надати деталі того, як вона використовує координати розташування лікарень в Сирії. Такий заклик ООН з’явився після низки нападів на медичні заклади.

Координати медичних закладів через ООН повідомляють сторонам конфлікту в Сирії.

За даними ООН, незважаючи на цей механізм, по більш ніж 23 лікарнях були завдані авіаудари, відколи підтримувані Росією сирійські війська почали наступ в північно-західній провінції Ідліб наприкінці квітня.

Росія, яка в конфлікті надає ключову підтримку сирійському президентові Башару Асаду, заперечувала, що бомбардування спрямовані на лікарні.

«Я звернувся до Російської Федерації з проханням надати інформацію про те, як використовуються деталі, надані через механізм деконфліктності», – повідомив у Раді безпеки заступник генерального секретаря ООН із гуманітарних питань Марк Лоукок.

/**/ /**/ /**/ Правозахисники кажуть: у районах, контрольованих антиурядовими групами у Сирії, з квітня загинули близько 200 мирних жителів, зокрема діти
ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ:

Росія і Асад з кінця квітня використовують заборонену зброю проти мирних жителів у Сирії – HRW

Він висловив сумнів у тому, що система виконує свою роль.

Девід Ліллі, виконавчий директор сирійського Американського медичного товариства заявив, що лікарі більше не довіряють механізмові, і закликав розслідувати напади на лікарні.

Сирійський конфлікт, що триває вже дев’ятий рік, почався з придушення урядом протестувальників у березні 2011 року. У війні загинули понад 370 тисяч людей, мільйони були змушені переїхати.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG