ООН чекає від Росії на інформацію про бомбардування лікарень у Сирії

Координатор Організації Об’єднаних Націй просить Росію надати деталі того, як вона використовує координати розташування лікарень в Сирії. Такий заклик ООН з’явився після низки нападів на медичні заклади.

Координати медичних закладів через ООН повідомляють сторонам конфлікту в Сирії.

За даними ООН, незважаючи на цей механізм, по більш ніж 23 лікарнях були завдані авіаудари, відколи підтримувані Росією сирійські війська почали наступ в північно-західній провінції Ідліб наприкінці квітня.

Росія, яка в конфлікті надає ключову підтримку сирійському президентові Башару Асаду, заперечувала, що бомбардування спрямовані на лікарні.

«Я звернувся до Російської Федерації з проханням надати інформацію про те, як використовуються деталі, надані через механізм деконфліктності», – повідомив у Раді безпеки заступник генерального секретаря ООН із гуманітарних питань Марк Лоукок.

Він висловив сумнів у тому, що система виконує свою роль.

Девід Ліллі, виконавчий директор сирійського Американського медичного товариства заявив, що лікарі більше не довіряють механізмові, і закликав розслідувати напади на лікарні.

Сирійський конфлікт, що триває вже дев’ятий рік, почався з придушення урядом протестувальників у березні 2011 року. У війні загинули понад 370 тисяч людей, мільйони були змушені переїхати.