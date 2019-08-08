Глава МЗС Британії звинуватив Асада і Росію у зриві перемир’я в Сирії

Глава МЗС Великобританії Домінік Рааб поклав на сирійського президента Башара Асада відповідальність за порушення перемир’я. Він нагадав, що всього кілька днів тому Асад погодився на перемир’я, яке сам же і порушив. Він також зазначив, що сирійські урядові війська підтримує Росія. Рааб закликав припинити атаки на цивільні цілі та інші порушення міжнародного гуманітарного права.

В ООН висловлюють жаль з приводу порушення режиму припинення вогню на північному заході Сирії, стверджуючи, що відновлення насильства ставить під загрозу життя мільйонів мирних жителів. Про це заявив радник спеціального представника ООН по Сирії Наджат Рочді. Він нагадав про те, що в результаті боїв в провінції Ідліб з квітня загинули понад 500 мирних жителів.

У бомбардуванні цивільних цілей Росію і влади Сирії звинувачують правозахисники. У Москві заперечують це, стверджуючи, що удари наносяться тільки по об’єктах «терористів».

У четвер міністерство оборони Росії заявило про обстріл авіабази Хмеймім в Сирії з реактивних установок. Загинули, як стверджується, два мирних жителі сусіднього з базою селища, сама база не постраждала.

За даними Reuters, відновивши наступ, урядові сили зайняли кілька населених пунктів.

22 липня сирійські правозахисники повідомляли, що внаслідок російського авіаудару в місті Маарет-ан-Нуман на півночі Сирії загинули щонайменше 23 людини. За день до цього, за повідомленнями, жертвами операції російської авіації в Ідлібі стали ще 18 місцевих жителів. Міністерство оборони Росії заперечує проведення нальотів і називає цю інформацію «фейком».

Частину території регіону на спільній основі патрулюють озброєні сили Туреччини і Росії. Незважаючи на обіцянки створити в регіоні зону деескалації конфлікту і демілітаризовану зону, бойові дії досі тривають. За оцінками сирійських правозахисників, у регіоні Ідліб від кінця квітня загинули щонайменше 650 людей.